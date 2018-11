La tragedia di Cammarata, la Procura ha aperto un'inchiesta

Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha aperto un'inchiesta sulla morte dei coniugi Cosimo Fustaino, 54 anni, originario di Valledolmo (Caltanissetta) e della moglie Nikol, tedesca, ancora in corso di identificazione visto che non sono stati trovati i documenti, travolti da un torrente in piena a bordo della loro auto in contrada San Martino, nei pressi di Cammarata.

I loro corpi sono stati scaraventati a grande distanza dalla vettura che avevano preso a noleggio per andare a trovare alcuni parenti a Cammarata.

I due turisti arrivavano da Francoforte. I funerali di Fustaino si celebreranno quasi sicuramente a Cammarata. La salma della donna potrebbe essere trasportata in Germania. L'inchiesta, per il momento, è "conoscitiva" e non sono ipotizzati dei reati.