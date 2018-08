L'Asp deve fare "cassa", in vendita terreno in contrada Balatelle

L'Azienda sanitaria provinciale mette in vendita i suoi beni per fare cassa e "consentire una gestione più snella della struttura amministrativa". Nei giorni scorsi ha perfezionato la cessione di un fondo rustico in contrada Balatelle, nel territorio di Cammarata, per un importo di 45 mila euro.

L'acquisto è stato perfezionato da una delle due conduttrici che ha esercitato il diritto di prelazione pagando anche un acconto di 20 mila euro.