Poliambulatorio e Consultorio familiare, l'Asp cerca nuovi locali

A. A. A. Locali da destinare a sede dei servizi sanitaria di Cammarata cercansi.

La locazione dello stabile di contrada Santa Lucia, di proprietà del Comune, dove erano ospitati il Pte, il Poliambulatorio, il Consultorio familiare, la Guardia medica e di Igiene pubblica, è scaduta. Nonostante l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento abbia dei locali a Cammarata, questi immobili non sono utilizzabili per finalità istituzionali. All'Asp, dunque, non è rimasto altro da fare che avviare la ricerca di nuovi locali. E questo perché i locali di contrada Santa Lucia - scrive, chiaramente, l'Asp - hanno bisogno di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria. Interventi più volte richiesti all'ente proprietario.

L'Asp, dunque, per cercare i nuovi locali ha indetto una procedura ad evidenza pubblica. "L'immobile deve essere in zona facilmente accessibile dall'utenza, deve essere adeguato alla normativa per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla sicurezza degli impianti - scrivono dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento - . Dovrà avere almeno due accessi separati a piano terra, un ascensore adeguato ai disabili, una superficie complessiva di mille metri quadrati, 35 vani da destinare ad attività sanitarie e amministrative, un numero adeguato di servizi igienici e 5 locali da destinare ad archivio o magazzino".

L'importo annuo a base d'asta è calcolato sulla base del prezzo attualmente pagato dall'azienda sanitaria provinciale per l'immobile che ha in locazione: 29 euro al metro quadrato. L'aggiudicazione avverrà a chi offrirà un prezzo più basso. Le offerte vanno fatte arrivare entro le 9,30 del 22 agosto all'azienda sanitaria provinciale - servizio Economico-Finanziario e Patrimonio, viale Della Vittoria 321 Agrigento. A mezzogiorno verranno aperte le buste.