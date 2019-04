"Mio figlio è tornato a vivere in casa nostra", anziana madre ammette violazione divieto: nuovi guai per 48enne

Francesco Milazzo era stato arrestato per violenze e minacce ai genitori, il giudice lo ha allontanato ma è rientrato ugualmente: provvedimenti in arrivo dopo che la donna lo ha ammesso: "Nella casa dove abitava non c'era acqua"