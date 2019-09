Le fiamme devastano il camion di un agrigentino, paura in via Dante

Non è stata una notte semplice per gli abitanti della via Dante. Intorno alle 24 un incendio ha distrutto un camion di proprietà di un commerciante, ambulante, di Agrigento. Le fiamme hanno divorato il mezzo. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, ed i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento.

I pompieri dapprima hanno provveduto a spegnere le fiamme, poi con i poliziotti, hanno effettuato un sopralluogo ed hanno cercato delle tracce o degli inneschi che avrebbero potuto provocare il rogo. Nulla è stato trovato, dunque, le cause dell’incendio son ancora in fase di accertamento.

L’incendio è scoppiato intorno alle 24 ed ha impaurito tutti i residenti della via Dante. E’ stato un fuggi fuggi generale, in tanti hanno provveduto a spostare le auto, ed hanno temuto il peggio. Poi, dopo qualche minuto, l’allarme è rientrato. Non è stata, per nulla, una notte semplice.