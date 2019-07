Camilleri sepolto nella sua Porto Empedocle? Ecco il retroscena

Le spoglie mortali di Andrea Camilleri potrebbero tornare a Porto Empedocle, ma non presto. A rilevarlo, come retroscena, è il giornale La Sicilia. A quanto pare, infatti, la scelta del cimitero acattolica del Testaccio sarebbe stata presa dalla famiglia solo per consentire alla moglie e alle figlie, tutte residenti a Roma, di raggiungere più facilmente la tomba del padre.

Lo scrittore, tuttavia, avrebbe detto in vita di voler essere sepolto nella città di origine: fatto questo che potrebbe avvenire in futuro, dopo la morte della moglie. Un retroscena, appunto, non suffragato da posizioni ufficiali, ma che sarebbe in linea con l'amore che storicamente legava Camilleri alla sua città.