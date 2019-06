Ampliamento della "camera calda", servono 80 mila euro: c'è il bando

Via al bando di lavori per l’ampliamento della “camera calda” al San Giovanni di Dio. Il pronto soccorso ha avviato le procedure per l’affidamento dei lavori dell’area di emergenza dell’ospedale agrigentino. Secondo quanto fa sapere il quotidiano La Sicilia, si dovrà – a pieno regime – ripristinare la funzionalità della camera calda.

Nel dettaglio si dovrà sostituire la porta di accesso, ed ampliare lo spazio destinato alle ambulanze. Tutto questo avrà un costo totale di 80mila euro.

Lo scorso dicembre il direttore sanitario, Salvatore Iacolino, aveva richiesto un primo intervento. Nel maggio scorso è stato è il direttore dell’unità di Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza, Salvatore Albanese a scrivere ai vertici dell’Azienda. L’ok è arrivato il 20 maggio, adesso è tutto pronto: si procederà con l’aggiudicazione dei lavori.