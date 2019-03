Impianti per l'umido chiusi, sarà una settimana di caos per la differenziata

L'assessore comunale all'Ecologia, Nello Hamel comunica che in relazione alla chiusura temporanea dell'impianto di compostaggio di Belpasso, dove conferisce l'umido il Comune di Agrigento e quasi tutti i Comuni della provincia, si è creata una situazione di forte disagio che imporrà la temporanea riorganizzazione della raccolta.

Pertanto domani, sabato 16 marzo non verrà effettuata la raccolta dell'umido mentre il vetro verrà regolarmente prelevato. Lunedì 18 marzo si effettuerà una raccolta straordinaria dell'indifferenziato e la regolare raccolta dell'umido mentre non si effettuerà la raccolta della carta. L'assessore all'Ecologia ha inoltrato una nota di protesta all'assessorato regionale che ancora non riesce a dare soluzione definitiva al grave problema della carenza di centri di conferimento dell'umido, sottoponendo l'utenza a gravi disagi.

A Favara, il sindaco Anna Alba - preso atto della comunicazione della Seap srl circa la chiusura temporanea dell'impianto di compostaggio convenzionato, per lavori di manutenzione straordinaria, dal 15 al 23 marzo, - ha disposto la sospensione temporanea del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani "porta a porta" limitatamente alla frazione organica, il cui conferimento era previsto per i giorni di lunedì, giovedì e sabato.

La raccolta dei rifiuti inerenti la frazione organica riprenderà regolarmente da lunedì 25 marzo - rende noto Anna Alba - . La raccolta dei rifiuti differenziati proseguirà regolarmente nei giorni prestabiliti da calendario.