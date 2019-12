Tutto pronto per la notte più lunga dell'anno: ecco le strade chiuse e come arrivare in centro

La città di Agrigento si prepara ad accogliere il 2020, in piazza Vittorio Emanuele è già stato allestito il palco dal quale si esibirà il noto rapper Guè Pequegno per il concerto di Capodanno.

Per consentire agli operai di montare la struttura, in mattinata l’intero piazzale antistante agli uffici del Genio Civile, sono stati momentaneamente chiusi, immancabili sono stati i disagi per gli automobilisti in cerca di un parcheggio. Sul posto abbiamo incontrato l’assessore comunale, con delega al traffico, Gabriella Battaglia che dai microfoni di AgrigentoNotizie spiega come, a partire dalle ore 22:00 di martedì 31 dicembre, cambierà la circolazione veicolare in prossimità del piazzale Vittorio Emanuele.