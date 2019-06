Cambia ancora la viabilità a San Leone: ecco la nuova ordinanza

Viabilità a San Leone, nuove regole in arrivo. Nella giornata di ieri il Comando di polizia locale ha disposto una nuova ordinanza che apporta alcune modifiche al provvedimento dei giorni scorsi.

Disposto il senso unico di marcia in via Senatore Cognata e via Senatore Canonica dall’intersezione con via Eolo fino a piazzetta Ercole. La nuova ordinanza, inoltre, impone un obbligo di stop in via Senatore Canonica proprio all’intersezione con via Eolo, in via Eolo all’intersezione con via Cognata e in via Cognata e via Venere all’intersezione con il viale dei Pini.

In via Venere sarà inoltre imposto il divieto di sosta h24, così come ci sarà un divieto permanente fino all’otto settembre in piazza Giglia.

L’ordinanza prevede inoltre che sul lungomare Falcone e Borsellino sia consentita la svolta a sinistra con obbligo di dare precedenza alle bici in transito sulla pista ciclabile sia all’intersezione con via Senatore Cognata sia all’intersezione di fronte all’ingresso dell’ex eliporto in direzione di via Venere.