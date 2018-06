Traffico illecito di rifiuti, Rfi: "Non sapevamo nulla dell'inchiesta, fiduciosi di chiarire"

"In merito alle notizie di stampa sull’inchiesta relativa alla discarica di Camastra, Rete Ferroviaria Italiana evidenzia di essere venuta a conoscenza dell'indagine solo in esito alla notifica dell'avviso di chiusura della stessa e pertanto non ha potuto finora chiarire la propria posizione".

La società che gestisce le infrastrutture delle ferrovie dello Stato interviene con una nota, dopo avere appreso del coinvolgimento del suo amministratore delegato Maurizio Gentile, e spiega: "Viene infatti contestato un illecito smaltimento di rifiuti non pericolosi di alcune terre e rocce da scavo relative ai lavori di costruzione di un viadotto sul fiume Petrace, nei pressi di Gioia Tauro. Tale smaltimento, operato da una ditta esterna incaricata allo scopo, sarebbe avvenuto a novembre 2014 utilizzando un codice di classificazione ritenuto erroneo dagli inquirenti, con un presunto vantaggio economico di circa 7mila euro".

Rfi aggiunge: "Siamo già al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda e confermiamo la nostra fiducia nell'operato della magistratura essendo disponibili a chiarire quanto prima la nostra posizione".