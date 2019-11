Traffico di rifiuti a Camastra, Comune e Provincia parte civile contro imputati "eccellenti"

Il Libero consorzio dei Comuni di Agrigento e il Comune di Camastra hanno ottenuto di costituirsi parte civile e alcuni dei difensori hanno annunciato che potrebbero chiedere il giudizio abbreviato riservandosi di farlo all’udienza del 10 dicembre. È entrata subito nel vivo l’udienza preliminare scaturita dall’inchiesta, in cui sono imputati in trentaquattro, con l’accusa di avere smaltito illecitamente, nella discarica di Camastra, rifiuti speciali di ogni tipo, anche pericolosi. D

opo il sequestro della struttura e dei beni di alcuni indagati, scattato nel dicembre del 2017, i pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo Geri Ferrara e Francesco Gualtieri hanno chiesto 34 rinvii a giudizio. Nella lista, fra gli altri, l’imprenditore Marco Venturi, uno dei più noti in Sicilia, legale rappresentante del laboratorio di analisi Sidercem, accusato di avere redatto delle certificazioni non veritiere per consentire al titolare di uno stabilimento di conferire nella discarica di Camastra dei rifiuti che non potevano essere smaltiti. E poi ancora l’attuale presidente dimissionario di Girgenti Acque, Marco Campione e il suo predecessore Giuseppe Giuffrida.