"Sesso orale con allievi tredicenni", no al patteggiamento per istruttore di tennis 77enne

Richiesta di patteggiamento rigettata: il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, boccia l'accordo processuale fra procura e difesa che prevedeva una pena di due anni di reclusione per un istruttore di tennis, nonchè ex assessore allo Sport del Comune di Camastra accusato di avere fatto sesso con due suoi allievi.

Il giudice, nel pomeriggio, ha emesso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della pena, che prevedeva anche la sospensione condizionale, e ha rinviato l'udienza al 24 gennaio. Il processo, che a questo punto potrà essere definito con il rito abbreviato o in udienza preliminare, quindi - in quest'ultimo caso - con una decisione di rinvio a giudizio o non luogo a procedere, è quello a carico di Bartolomeo Tesè, 77 anni, di Camastra, accusato di atti sessuali con minorenne.

La vicenda è venuta fuori per caso. Nessuno lo ha denunciato, neppure i due giovanissimi allievi che avrebbero fatto sesso con lui, ma all’interno del circolo c’erano le microspie della polizia, che indagava per altri fatti, e la vicenda è venuta fuori.

Tesè deve rispondere di due ipotesi di atti sessuali con minorenne. I fatti sarebbero accaduti fra il maggio e l’ottobre del 2014. Due ragazzini, all’epoca di tredici e quindici anni, affidati alla sua vigilanza, secondo quanto ipotizza il pubblico ministero Alessandra Russo, visto che frequentavano la scuola di tennis da lui presieduta, sarebbero stati adescati e convinti ad avere dei rapporti sessuali con l’anziano.