"Omissione di soccorso e fuga in occasione di un incidente", arrestato

Deve scontare un anno di reclusione per omissione di soccorso e fuga in occasione di un incidente stradale con feriti. E' in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal tribunale di Palermo che i carabinieri hanno arrestato il quarantenne Agostino Bianchi di Camastra.

L'omissione di soccorso e la fuga in occasione di un incidente stradale si sono verificati - secondo quanto è stato reso noto dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento - nel 2012, a Palermo. E' attraverso alcune indagini che i carabinieri sarebbero riusciti a risalire all'uomo che, dopo la condanna, è stato, appunto, arrestato per espiare la pena di un anno. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale "Di Lorenzo" di Agrigento.