Scoperto a fare sesso con due allievi quindicenni, parte processo a istruttore di tennis 77enne

Il 17 ottobre davanti alla prima sezione penale: cambiano i giudici che dovranno processare Bartolomeo Tesè, 77 anni, istruttore di tennis, nonchè ex assessore allo Sport del Comune di Camastra, accusato di avere fatto sesso con due suoi allievi. Ieri mattina doveva iniziare il dibattimento davanti al collegio presieduto da Wilma Angela Mazzara e, invece, è stata disposta una riassegnazione alla sezione presieduta da Alfonso Malato. Tesè, difeso dall’avvocato Calogero Meli, è accusato di atti sessuali con minorenne.

La vicenda è venuta fuori per caso. Nessuno lo ha denunciato, neppure i due giovanissimi allievi che avrebbero fatto sesso con lui, ma all’interno del circolo c’erano le microspie della polizia, che indagava per altri fatti, e la vicenda è venuta fuori. I fatti sarebbero accaduti fra il maggio e l’ottobre del 2014. Due ragazzini, all’epoca di tredici e quindici anni, sarebbero stati adescati e convinti ad avere dei rapporti sessuali con l’anziano. I due minorenni non hanno mai denunciato l’accaduto, scoperto per caso.