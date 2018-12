"False accuse di abusi a magistrati", 77enne rinviato a giudizio

Falsi esposti contro magistrati, accusati di abusi vari e insabbiamenti. Il favarese Giacomo Sanfilippo, 77 anni, finisce a processo per calunnia. La decisione di disporre l’approfondimento dibattimentale è del giudice dell’udienza preliminare di Catania, Oscar Biondi.

Sanfilippo, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, in particolare, avrebbe presentato una falsa denuncia per abuso di ufficio nei confronti di due gip di Caltanissetta - Lirio Conti e David Salvucci - ritenuti "colpevoli" di avere insabbiato alcuni esposti presentati nei confronti di numerosi magistrati di Agrigento, accusati a loro volta di avere illegittimamente archiviato numerose sue denunce in materia di colpa medica e pagamento di imposte e tasse.