Si addentrano nel bosco e si perdono: due ragazze salvate dopo ore

Si addentrano nell’area boschiva, attorno a Caltabellotta, e si perdono. Due le ragazze che sono state ritrovate dopo alcune ore dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Nonostante l’apprensione e la paura iniziale, le ricerche hanno dato buon esito e le giovanissime non hanno corso alcun pericolo.

Le due giovanissime agrigentine volevano forse stare tranquille, volevano fare un giro d’esplorazione e ammirare il paesaggio. Si sono addentrate dunque, in sella ad un ciclomotore, all’interno dell’area boschiva di Caltabellotta. Hanno però perso l’orientamento e, di fatto, non sono riuscite più a ritrovare la strada del ritorno. Hanno, pare, girato e rigirato fino a quando, all’improvviso, si sono ritrovate in un punto impervio e senza possibilità di rintracciare la strada che avevano precedentemente fatto. Ancora una volta – non è, appunto, la prima -, il telefono cellulare è tornato più che utile. Le due giovanissime, forse già in preda al panico, hanno chiamato il numero unico di emergenza e hanno raccontato quanto era capitato loro. Le ragazze hanno fornito anche delle indicazioni sommarie su dove si trovassero. S’è messa in moto la macchina delle ricerche: in campo sono scesi sia i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che i carabinieri. L’area boschiva è stata setacciata fino a quando le due ragazzine non sono state raggiunte e di fatto portate in salvo.