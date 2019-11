Consolidamento dell'area tra viale della Regione Siciliana e viale Savoia, affidati i lavori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Amministrazione comunale di Caltabellotta comunica che mercoledì 06/11/2019 sono stati consegnati, da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e alla presenza dell'Amministrazione comunale e dell'UTC, i lavori inerenti il "Ripristino delle opere di sostegno della zona a monte del viale della Regione Siciliana ed a valle di Viale Savoia a seguito dei danni causati dall'evento meteorologico del 25 novembre del 2016".

I suddetti interventi consentiranno di ripristinare le condizioni di sicurezza e consentiranno, inoltre, il ripristino della sede viabile di Viale Regione, la cui carreggiata è attualmente ristretta per la presenza delle "Barriere paramassi".

La durata contrattuale dei predetti lavori è di 90 (novanta) giorni, per cui l'ultimazione dei lavori è prevista per il giorno 03/02/2020. Si coglie l'occasione per ringraziare tutti i tecnici della Protezione Civile Regionale ed in particolare il dirigente provinciale Ing. Maurizio Costa, il dirigente regionale Ing. Calogero Foti e tutti coloro che hanno supportato il Comune di Caltabellotta.