Chiuso l'impianto dell'umido, stop alla raccolta anche ad Aragona

Il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino e l'assessore all'Ambiente Francesco Morreale informano la cittadinanza che, a causa della chiusura per manutenzione dell'impianto di compostaggio, lunedì 18 marzo non sarà effettuata la raccolta dell'umido. L'indomani, martedì 19 marzo, invece, sarà effettuata la raccolta come da calendario. L'amministrazione comunale si scusa per il disagio causato.