Week end da bollino rosso, l'allerta dell'Asp: "Attenzione ad anziani e bambini"

Sarà un week end rovente nell’Agrigentino. Afa, caldo e grande allarme anche per la salute dei cittadini. Il dipartimento di prevenzione dell’Asp ha diramato un livello di “Allerta due”. L’Asp, tramite una nota stampa, ha invitato la cittadinanza ad adottare le dovute precauzioni.

Nel dettaglio le “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili, come anziani, bambini, soggetti con gravi malattie dell'apparato cardio-respiratorio, etc.".

L’allerta riguarda per le giornate del dieci e dell’undici agosto. Il grande caldo preoccupa e non poco, per un week end da bollino rosso. Per quanto concerne i livelli di allarme incendi, il livello è di “Preallerta” e la pericolosità è “media”. Sarà un fine settimana di grande caldo e di super afa.