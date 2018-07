Il caldo attanaglia l'Agrigentino, sei persone ricoverate in ospedale

Il caldo di questi giorni ha causato non pochi problemi agli agrigentini. Tra l'ultimo fine settimana e ieri - si legge sul quotidiano La Sicilia - sono state sei le persone, soprattutto anziane, che sono state ricoverate all'ospedale San Giovanni di Dio, per patologie cardiovascolari e respiratorie, legate al forte caldo di questi giorni.

Alcuni di loro - si legge ancora - si sono presentati allo stremo delle forze, altri in preda a malori a causa dell'afa. Fortunatamente, fanno sapere i medici, non si stanno verificando decessi e solo per un anziano le conseguenze sono serie, giunto al pronto soccorso in "codice rosso". Altre due agrigentine, invece, hanno accusato malori durante la processione di San Calogero e, dopo un primo soccorso da parte degli operatori del Gise, sono state accompagnate in ambulanza al pronto soccorso.