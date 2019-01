Caldaie spente per la vacanze, ritorno a scuola al "freddo e al gelo"

In classe, con i giubbotti e qualche borsa dell'acqua calda. E' un gelido ritorno a scuola quello che gli studenti e i docenti agrigentini hanno subito stamattina. In molte scuole della città, infatti, non è stato possibile avviare le caldaie perché gli impianti, spenti durante il lungo periodo delle vacanze natalizie, non sono stati riattivati per tempo, con la conseguenza che stamattina le temperature all'interno degli istituti erano praticamente artiche.

Le segnalazioni sono già arrivate al Comune, che si è attivato attraverso i propri tecnici per effettuare dei sopralluoghi mirati e chiedere l'intervento della società che gestisce le manutenzioni per conto dell'Ente. "Mi è stato comunicato che le caldaie sono in larga parte state riattivate già stamattina - spiega l'assessore alle Scuole Nino Amato - e quindi già domani salvo imprevisti non ci dovrebbe essere più il problema. Lo spegnimento degli impianti viene effettuato ogni anno, anche per motivi di sicurezza, ma gli stessi certamente potevano essere accesi il giorno prima del ritorno in classe".

Nel frattempo a studenti e docenti non resta altro da fare che tenere addosso guanti e gibotto e munirsi, come è accaduto in alcuni casi, di tradizionali "borse d'acqua calda" per cercare di sconfiggere il gelo, nella speranza che i sistemi di riscaldamento tornino al più presto operativi.