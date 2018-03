Un piede in serie D, violazione Covisoc per l'Akragas: via altri punti

Si fa sempre più dura per l’Akragas. Arriva una nuova penalizzazione per i biancazzurri di Silvio Alessi. Il tribunale federale nazionale, sezione federale, ha sanzionato l’Akragas.

Due punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, per violazioni Covisoc.

Ecco la motivazione

"Il deferimento Con provvedimento del 19.2.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale: - Alessi Silvio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi: a) per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi".