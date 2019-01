Stadio comunale, aggiudicati i lavori di riqualificazione

Stadio comunale "Vincenzo Collura".di Porto Empedocle, in primavera potrebbero partire i lavori di adeguamento e manutenzione. Ad annunciarlo è stato il sindaco Ida Carmina, che, insieme all'assessore allo Sport Salvatore Urso e a quello ai Lavori pubblici hanno espresso soddisfazione per il primo - e parziale - risultato raggiunto.

La commissione aggiudicatrice, composta dal personale dell'ufficio tecnico comunale, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte ammesse alla gara e, successivamente, è passata all'esame delle offerte economiche. L'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente ad un'impresa di Aragona. Serviranno quindi tra 30 e 45 giorni per potere procedere all'aggiudicazione definitiva,e nel frattempo saranno effettuati i controlli e le verifiche di rito previste dalla normativa sugli appalti. Entro gli ulteriori 30 giorni, se tutte le verifiche daranno esito positivo, potrà essere stipulato il contratto d'appalto.

"Speriamo già in primavera di potere iniziare i lavori di rifacimento dell’impianto - commenta Carmina -. Si tratta di un successo che parte da lontano, sin dal nostro insediamento, che ci ha visto lavorare alacremente per recuperare il finanziamento presso l’Assessorato regionale allo sport e che trova il suo snodo finale in questi giorni dopo un intenso iter seguito con dedizione scrupolosamente nel tempo dal vicesindaco e assessore allo sport Salvatore Urso e dall’assessore ai lavori pubblici Gaetano Tripodi in perfetta sinergia. Andiamo avanti uniti verso un passo storico nel costante silenzioso lavoro per la nostra città.”