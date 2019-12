L'Akragas si sbarazza del Geraci e il Dattilo perde a Canicattì: si riapre la lotta al vertice

L'Akragas batte il Geraci con un secco tre a zero e il Canicattì, in contemporanea, supera il Dattilo. La lotta per il vertice, anche in considerazione del fatto che i trapanesi domenica prossima saranno all'Esseneto, si riapre.

I biancazzurri, dopo due pareggi, trovano la prima vittoria della gestione Vullo. Tutto facile per i padroni di casa che vanno a segno con Licata, Gambino e Santangelo. I cugini del Canicattì fanno un grosso regalo alla squadra del capoluogo battendo per tre a uno la capolista Dattilo e consentendo all'Akragas di accorciare a 5 i punti di distacco.

Domenica sarà big match allo stadio Esseneto con la formazione di Totò Vullo che ospiterà i trapanesi.