Statale 115, crollano calcinacci dalla galleria: strada chiusa al traffico

Paura per gli automobilisti della statale 115. Crollano calcinacci all’interno della galleria che collega Agrigento con Palma di Montechiaro. Sul posto per evitare il peggio e mettere in sicurezza la zona, hanno agito i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i costoni pericolanti della galleria. Il fatto è accaduto intorno alle 19 e 15, quando alcuni automobilisti avrebbero allertato le forze dell’ordine

. Sul posto anche gli agenti della “Stradale”. L’Anas starebbe pensando di predisporre dei semafori temporanei. Il traffico ha subito dei rallentamenti, è stata indicata una strada secondaria.