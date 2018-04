Paura nel centro storico, crollano calcinacci: nessun ferito

Paura per alcuni turisti nel centro storico. Ieri, le forti raffiche di vento hanno creato non pochi danni. I vigili del fuoco hanno fatto su e giù per l’Agrigentino, senza mai fermarsi.

Nel centro storico sono venuti giù diversi calcinacci, impaurendo i passanti. Nessun ferito, ma solo tanta paura. Il fatto, secondo quanto riferisce il portale dedicato al centro storico, è accaduto nei pressi della salita di Santa Maria di Greci.