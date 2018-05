"Prese a calci e a pugni i carabinieri", chiesta perizia psichiatrica per indagato

Prese a calci e a pugni i militari che si erano recati nella sua abitazione per un controllo. Giuseppe Saladino, 47 anni, di Santa Margherita, allora, venne arrestato dagli stessi carabinieri. Adesso, il suo legale di fiducia - l'avvocato Francesco Di Giovanna - sostiene che l'indagato non era, al momento dei fatti, capace di intendere e di volere. E il legale ha chiesto una perizia psichiatrica. Il giudice, Antonino Cucinella, si è riservato di decidere e ha rinviato l'udienza all'otto giugno.

L'indaganto, intanto, rimane in carcere. Per lui è stato disposto il processo per direttissima. Ai carabinieri, allora aggrediti e costretti a ricorrere alle cure dei medici, vennero diagnosticati 4 giorni di prognosi.