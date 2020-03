Giovane di Calamonaci positivo al Coronavirus, salgono a 41 le persone poste in auto isolamento

Da 27 a 31 e poi, al momento, a 41. Tante sono le persone - residenti fra Calamonaci, Ribera e Burgio - che si sono messi in autoisolamento volontario - solo ed esclusivamente a scopo precauzionale - dopo aver avuti contatti diretti con il giovane loro compaesano che è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Giovane che, al momento, si trova in Toscana, ma che fino allo scorso martedì era nel suo paesino.

In primissima battuta, erano stati 27 gli abitanti di Calamonaci che spontaneamente e in via precauzionale appunto si erano messi in auto quarantena. A loro si sono aggiunte altre persone fra Ribera e Burgio. I 41 posti in auto isolamento sono asintomatici. Di fatto, stanno tutti bene, ma è stata una scelta dettata dal buon senso per evitare possibili rischi.

Ad avvisare il sindaco del piccolo paese dell'Agrigentino, Pino Spinelli, era stato, nei giorni scorsi, lo stesso ragazzo. Sono state dunque rintracciate tutte le persone che avevano avuto contatti diretti con lui - 27 abitanti di Calamonaci, in prima battuta - che, quale forma precauzionale, si sono messi in quarantena. Stessa scelta è stata fatta anche da altre persone residenti fra Burgio e Ribera.