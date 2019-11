Giornata mondiale del diabete dedicata alla prevenzione a Calamonaci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2019, il sindaco del Comune di Calamonaci Pellegrino Spinelli, organizza per domenica 17 novembre 2019 una giornata di prevenzione preso i locali dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”.

Dalle 9.00 alle 12:00, infatti, sarà possibile, grazie ad un’equipe di infermieri specializzati coadiuvati da Katia Spinelli, laureanda in Medicina e Chirurgia, effettuare gratuitamente la misurazione della glicemia (su richiesta anche a domicilio). Si potrà anche usufruire della consulenza di vari professionisti, quali il dottor Matteo Pillitteri, biologo Nutrizionista e del dottor Giuseppe Pillitteri, specialista in Endocrinologia. Un’attenzione sempre ad alti livelli, quella che il sindaco Spinelli riserva ai suoi concittadini e alla loro salute dando la possibilità di prevenire per tempo eventuali rischi con semplici azioni che dovrebbero diventare sane abitudini di un sano stile di vita. Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte all’iniziativa.