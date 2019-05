Calamità ed emergenze, costituito il centro operativo comunale

Costituito il centro operativo comunale. Verrà convocato – la sede è il comando della polizia municipale - e servirà in situazioni di emergenza. Nominato anche il responsabile comunale della Protezione civile, che sarà anche il coordinatore del “Coc”. Si tratta dell’ispettore capo Antonino Salvaggio. “Si tratta di un passaggio fondamentale per la sicurezza dei cittadini in attesa dell’approvazione del piano di emergenza comunale – ha spiegato il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, - . Il Comune di Grotte non è stato dotato dalle precedenti amministrazioni del piano di protezione civile. Con deliberazione di giunta comunale è stato, dunque, dato mandato agli uffici competenti di predisporre il piano comunale di protezione civile. Nel frattempo, è stata ravvisata la necessità di istituire il Coc, in un contesto di sinergie operative che consentano una efficace organizzazione dei soccorsi alla popolazione in caso di calamità. Il precedente centro risultava istituito con una determina sindacale del 2008 – prosegue Provvidenza - .

Il Coc – presieduto dal sindaco della città - è stato strutturato tenuto conto dei criteri di massima fissati dal dipartimento della Protezione civile e del ministero dell’Interno in materia di pianificazione di emergenza”. Di fatto, a Grotte, in caso di emergenze, ci sarà una struttura coordinata che potrà dare risposte tempestive con una efficace organizzazione dei soccorsi. Nominati quali responsabili coordinatori delle rispettive funzioni di supporto della Protezione civile di Grotte l’ispettore capo Antonio Salvaggio, Pietro Calì, Giuseppe Licata, Vincenzo Carlisi e Carmelo Alaimo.