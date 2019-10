Casteltermini, il M5S: "Si intervenga sulle caditoie delle acque piovane"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Non sappiamo i motivi che hanno interrotto gli interventi di pulizia delle caditoie intrapresi, mediante apposite disposizioni, dalla giunta comunale guidata dal Sindaco Filippo Pellitteri. Ma, a prescindere delle possibili cause, riteniamo necessaria, nonché urgente, la ripresa delle operazioni di ripristino che riguardano le caditoie per mere ragioni di sicurezza, specialmente in considerazione dei disagi, altresì disastri, causati dai violenti temporali che hanno colpito negli ultimi anni la Sicilia, quindi anche il territorio di Casteltermini. Siamo sicuri che il Dott. Lo Presti - Commissario straordinario del Comune – valuterà con

attenzione e darà tempestivo seguito ad una richiesta che mira a prevenire, oltre che a garantire la sicurezza dei cittadini".