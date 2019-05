Caditoia pericolosa: viene riparata a spese di un consigliere comunale

Le immagini di quella caditoia pericolosamente divelta riempita semplicemente con una sedia di plastica per cercare di evitare danni peggiori a persone o cose avevano lasciato stupiti e indignati molti, a partire dai cittadini favaresi che poi di quello stato di cose erano le prime "vittime". Adesso in via Agrigento il pericolo sembra essere rientrato grazie però non ad un intervento del Comune - che è anzi latitante - ma di un singolo consigliere comunale che ha messo "mano al portafogli" e ha sostenuto di tasca sua i lavori.

Si tratta del consigliere di opposizione Salvatore Fanara e, va detto, non è la prima volta che interviene in modo diretto in situazioni di pericolo per la viabilità cittadina. Un intervento molto gradito dai residenti - e non solo - e che ha fatto registrare anche commenti positivi da parti politiche avverse, come quello del consigliere 5 Stelle Sanfratello e del deputato regionale Giovanni Di Caro.

Non pervenuto il Comune, il sindaco o il suo assessore al ramo, che avrebbero da preoccuparsi - e non poco - delle condizioni proibitive delle strade favaresi, a volte ai limiti dell'impercorribilità.

