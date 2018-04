Cade il "limitatore di altezza", viabilità in tilt a Fondacazzo

La tragedia è stata evitata. I problemi alla circolazione sono però fortissimi. In contrada Fondacazzo - una delle strade alternative al viadotto Morandi chiuso - è caduto il "limitatore di altezza". Il cedimento è avvenuto subito dopo (o poco prima per chi arriva da Villaseta/Porto Empedocle) del passaggio a livello.

A postare la foto su Facebook è stato il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle Marcella Carlisi. Nessun danno a cose o persone, per fortuna, ma è il caos - con file chilometriche - nella zona dei Templi. "Questa è una delle strade alternative al ponte Morandi. Pericolosissima.Senza segnaletica orizzontale stretta e con tante curve - ha scritto il consigliere Carlisi - . Ho inviato mesi fa una nota alle autorità competenti per una messa in sicurezza della strada. L'importante - conclude - è colorare l'asfalto di giallo".

Il riferimento del consigliere comunale del movimento Cinque Stelle è alla Passeggiata archeologica, il cui manto stradale è stato rifatto - dall'Anas - di colore giallo.