Cade dall'impalcatura del cantiere edile, operaio 44enne finisce in ospedale

Cade da un trabattello, mentre è al lavoro in un cantiere edile, e finisce in ospedale. Ha 44 anni l'operaio di Favara che è rimasto ferito dopo un incidente verificatosi nel cantiere allestito nei pressi di via Rosario Di Salvo al Villaggio Mosè. L'incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi e l'uomo è stato trasferito all'ospedale "San Giovanni di Dio". Oltre a varie contusioni, l'uomo pare che abbia riportato anche una frattura.

Al cantiere edile, per ore, hanno lavorato anche i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè. I militari dell'Arma hanno sentito diverse persone e hanno fatto un sopralluogo mirato nell'area del cantiere edile, soffermandosi - inevitabilmente - sull'impalcatura mobile dalla quale l'operaio è caduto. Non è certo se siano state rispettate o meno tutte le normative sulla sicurezza. Accertamenti e indagini sono, di fatto, appena all'inizio. Così come - è la procedura che lo impone - verrà controllata anche la posizione lavorativa dell'operaio quarantaquattrenne. Il favarese, per sua fortuna, non è in pericolo di vita.

Negli ultimi mesi, in tutta la provincia di Agrigento, è un sistematico ripetersi di incidenti sul lavoro più o meno gravi, purtroppo anche mortali.