Cade a causa di una buca sulla strada, il Comune accetta di pagare

Non soltanto condanne e debiti fuori bilancio che il consiglio comunale sarà chiamato a riconoscere. I dissesti e le buche su strade e marciapiedi continuano a creare problemi - economici - al Comune di Agrigento. Ente che, talvolta, tenta anche la strada della mediazione o accetta, come è accaduto in quest'ultimo episodio, il tentativo di conciliazione disposto dal giudice.

Un agrigentino è caduto con il proprio ciclomotore a causa di una buca sul manto stradale. Chiedendo il risarcimento dei danni fisici e materiali, l'uomo ha citato il Comune davanti al tribunale. Il Municipio si è costituito in giudizio ed ha rigettato l'istanza di bonario componimento della controversia. L'agrigentino che aveva subito i danni fisici e materiali aveva infatti chiesto, attraverso il suo legale di fiducia, 7.500 euro a titolo di "bonario componimento della controversia".

Il giudice, sciogliendo la riserva, ha formulato alle parti un tentativo di conciliazione: il Comune dovrebbe pagare 4.800 euro a compensazione e l'agrigentino rinuncerà alle pretese risarcitorie.

La Giunta Firetto ha deliberato, nelle ultime ore, d'accogliere il tentativo di conciliazione disposto dal giudice, pagando 4.800 euro di risarcimento danni. Somma che è stato deliberato di impegnare sull'apposito capitolo del bilancio comunale.