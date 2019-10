Cade dal belvedere delle terme, un volo di 80 metri: salvato un ragazzo

Un ragazzo di Sciacca sarebbe caduto dal belvedere delle Terme. Il fatto è accaduto intorno alle 5 e 30 di questa mattina. Sul posto si sono precipitati i militari della Guardia costiera di Sciacca che hanno allertato anche i vigili del fuoco di Agrigento. Il ragazzo, un 26enne, è probabilmente caduto, a limitare l'impatto ci sarebbero stati dei grossi arbusti.

Si è immediatamente attivata una vera e propria macchina di salvataggio. Nel dettaglio, il circomare ha disposto l’uscita del gommone Guardia costiera per dirigere sul luogo dell’accaduto, dove nel frattempo sono giunte le altre forze dell'ordine i vigili del Fuoco ed il personale medico del 118 che hanno si da subito prestato le necessarie cure. L'uomo, un saccense, era sotto choc. Sono state delle operazioni non semplici, perchè la zona è stata considerata abbastanz impervia. L'intervento di soccorso tramite il mezzo nautico Guardia Costiera è risultato l’unica soluzione praticabile; infatti, grazie anche alla perizia marinaresca dell’equipaggio Guardia costiera, è stato possibile spiaggiare il mezzo nautico, nonostante il basso fondale roccioso, ed evacuare via mare il ragazzo assistito, per sbarcarlo immediatamente dopo in porto ed affidarlo alle cure mediche dell’ambulanza nel frattempo accorsa.

L’operazione di soccorso si è conclusa con successo ed in tempi rapidissimi grazie alla fondamentale collaborazione e professionalità di tutti gli appartenenti delle forze dell’ordine, sul posto anche i carabinieri e la polizia di stato. Non è escluso, che il ragazzo, abbia voluto tentare il suicidio