Il cadavere trovato nello stabile abbandonato, affidato l'incarico per l'autopsia

La Procura della Repubblica di Agrigento ha conferito l’incarico al medico legale. Nei prossimi giorni, verosimilmente ad inizio settimana, verrà effettuata l’autopsia sul cadavere dell’uomo ritrovato venerdì sera nello stabile abbandonato di via Alcantara. I carabinieri della stazione di Palma di Montechia ro, che assieme ai colleghi della compagnia di Licata si stanno occupando delle indagini sul campo, hanno continuato anche nelle ultimissime ore – cercando di fare chiarezza – a sentire familiari e conoscenti del sessantaquattrenne Calogero Allegro.

Non ci sono ancora certezze categoriche – i carabinieri attendono, appunto, l’esame autoptico anche per avere la piena conferma dell’identità della salma – , ma con il passare dei giorni sembra essersi fatta sempre più forte, quasi sicura ormai, l’ipotesi che quel cadavere, ritrovato nell’immobile che avrebbe dovuto ospitare la Pretura di Palma di Montechiaro, appartenga proprio a Calogero Allegro.

La salma presenterebbe un trauma da schiacciamento alla testa e diverse ferite sulla cute. Non c’è dunque piena certezza non soltanto sull’identità della vittima, ma neanche su come sia morto. Ecco perché l’autopsia viene ritenuto essere un esame determinante. Un esame che, facendo chiarezza, indirizzerà le indagini dei carabinieri.