"Caccia al tesoro fotografico Life", ecco chi sono tutti i vincitori

E' stata inaugurata ieri sera alla presenza di un folto pubblico la quarta edizione della mostra "LIFE: memorial Fabrizio Piro" denominata "Life is colour". La mostra rientra nel progetto “Life” voluto da tutti coloro che conoscevano Fabrizio Piro, giovane fotografo di origini saccensi, scomparso all’età di 37 anni a causa di un’incurabile malattia e che ieri sera è stato ricordato dalle testimonianze degli amici.

Dopo i saluti di presidente de L'AltraSciacca Pietro Mistretta, del responsabile del Fotoclub L'AltraSciacca Foto Stefano Siracusa, della responsabile del progetto Life Antonella Russo Piro e del presidente della Lilt di Agrigento Francesca Scandaliato Noto, si è proceduto alla premiazione delle migliori foto scattate durante la terza "Caccia al tesoro fotografico Life" dello scorso 7 luglio.

La giuria di qualità composta dal regista Nino Sabella e da Salvatore Catanzaro ha decretato i seguenti vincitori:

Squadra con le foto più belle: "Le Sicane", composta da Rossella Galluzzo, Elisa Anna Bono, Virginia Arena e Maria Grazia Catanzaro.

Premio della critica: "I Malarazza", composta da Piero Santangelo, Saverio Dimino, Tamara Smekhova e Calogero Marino.

Premio foto più bella sul tema "LIFE is colour": "Gli Olivelli", composta da Mario Tulone, Irene Leonardi, Giovanni Pendola e Giusy Caracausi.

I local manager della community Igers Agrigento hanno, invece, decretato la foto più bella tra quelle postate su instagram durante la Caccia al Tesoro. La squadra vincitrice è quella dei "Riccardino Fuffolo Team", composta da Maddalena Raso, Danilo Russo, Gabriella Giarratano e Gabriella Lo Bue.

Dopo la premiazione è stato tagliato il nastro ed i presenti hanno potuto visitare la mostra che propone tre sezioni: una sezione contenente una selezione di foto a tema “colore” scattate da Fabrizio Piro, un'altra dedicata alle migliori foto scattate nel corso della Caccia al Tesoro fotografica Life e una sezione dedicata ai “colori del sapore” in collaborazione con lo Street Food Fest in svolgimento negli stessi giorni della mostra.

L'esposizione è accompagnata da un sottofondo musicale inedito appositamente composto dal maestro Salvatore Crapanzano.

Ieri sera è stato anche ufficialmente lanciato il "Challenge fotografico Instagram Life is Colour" che consiste in un contest fotografico che chiuderà ad ottobre, con la premiazione del vincitore, la terna di eventi previsti dal progetto "Life".

Per partecipare al contest è necessario pubblicare su Instagram dal 10 agosto 2018 al 31 ottobre 2018, foto con gli hashtag #lifememorialpiro18 , #lifeiscolour e #igersagrigento (quest'ultimo solo se lo scatto è stato effettuato nella provincia di Agrigento) a cui deve essere aggiunta una didascalia che illustri il soggetto della foto e ne descriva l'attinenza al tema "colore". Tra tutte le foto pervenute ne sarà selezionata una e il suo autore si aggiudicherà l'esposizione dell'opera nella prossima edizione della mostra "Life" ed un ricordo in ceramica di Sciacca quale riconoscimento del merito per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto (bando completo sul sito www.laltrasciacca.it).

La mostra è organizzata dal Club fotografico amatoriale L’Altra Sciacca Foto, gli amici e i familiari di Fabrizio e la community instagram Igers Agrigento e vede il patrocinio del Comune di Sciacca e della Lilt (sez. di Agrigento), anche in questa edizione di "Life" sarà infatti possibile sostenere la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

La mostra resterà aperta fino a domenica 12 agosto con i seguenti orari: sabato 11 agosto: dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 23 e domenica 12 agosto: dalle 19 alle 23.