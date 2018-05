C'è vita nei cortili di Girgenti, in via Foderà è subito "Social street"

Si chiama “Social street” ed è diventata una quasi moda che ha coinvolto parte del centro storico. Nel quartiere di via Fodera, gli abitanti si uniscono per parlare di tutto: feste, un caffè, un bicchiere di vino sotto il cielo di Girgenti ed anche per raccontarsi delle semplici confidenze davanti ad una buone pietanza tipica agrigentina.

Chitarra alla mano, in via Foderà è spesso festa per un quartiere che non si scambia “like” ma sceglie di tenersi per mano. Grandi e piccoli si fanno spazio dentro ad un cortile che adesso sa di vita.

Tutto questo ha anche incuriosito la trasmissione “In viaggio con mia figlia” di Maurizia Giusti che ha scelto di prendere parte ad una serata a base di “Social street”.