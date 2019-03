Navette per il Mandorlo in fiore? Firetto: "Sistema che funziona, lo riproporremo"

“Il sistema delle navette per raggiungere il centro città sarà riproposto anche in futuro: non c’è altra soluzione per la gestione di tali flussi di persone senza che Agrigento venga immobilizzata".

Il sindaco Lillo Firetto difende il sistema utilizzato per la gestione dei visitatori della kermesse, che tante polemiche aveva sollevato a causa di file, nervosismi e difficoltà nella gestione degli enormi flussi di persone che si sono riversate ad Agrigento.

"Il futuro - ha detto il primo cittadino - non potrà che essere quello del ricorso a sistemi di navette che colleghino i depositi per i bus turistici al centro città. Il sistema ha retto, nonostante gli imprevisti e l'inciviltà di alcuni e la città è rimasta transitabile".