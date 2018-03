Tassa di stazionamento non pagata, multati tre bus turistici

Il copione è sempre lo stesso: autista al volante e mezzo con le bussole chiuse, cercando di passare inosservati. Ma l'area del Posto di ristoro, nel cuore della Valle dei Templi, non è proprio il luogo adatto per passare inosservati. Tre i bus turistici che sono stati "pizzicati" dalla polizia municipale. E nessuno di loro aveva pagato la tassa di stazionamento.

Gli agenti, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, hanno elevato contravvenzioni per 100 euro a testa. La polizia municipale, quotidianamente e sistematicamente, controlla tutti i possibili luoghi sospetti. E ad ogni controllo, viene trovato - in zone che, in teoria, dovrebbero essere al riparo delle verifiche - almeno un bus.