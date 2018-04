Autobus senza cinture di sicurezza, annullata la gita scolastica

Quella gita scolastica l’avevano aspettata, forse anche sognata, per settimane. Avrebbero dovuto visitare Montedoro, nel Nisseno. In realtà il loro autobus – preso a noleggio dall’istituto scolastico – non è mai partito e la gita è concretamente sfumata. E’ accaduto tutto in piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento. Gli alunni di una scuola elementare cittadina, accompagnati dai genitori, erano arrivati tutti con largo anticipo. I bambini erano, inevitabilmente, entusiasti e forse anche emozionati. I poliziotti della Stradale, coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, hanno effettuato dei controlli. Non è chiaro se siano stati o meno chiamati proprio da alcuni genitori.

Tre i pullman, di diverse ditte, presi appunto a noleggio dagli istituti scolastici per consentire le gite, che sono stati – nella mattinata di martedì – controllati e ispezionati. In due non sono state riscontrate irregolarità e dunque gli studenti e i docenti hanno potuto mettersi ben presto in marcia. Uno, invece, sarebbe stato troppo vecchio e non sarebbe risultato essere in regola con i sistemi di sicurezza: le cinture nello specifico. Carenze che hanno, di fatto, bloccato la gita scolastica. E questo perché era impossibile garantire la sicurezza. I bambini, sempre accompagnati dai genitori, non hanno potuto far altro – e con evidente delusione – che rientrare a casa.