Brucia magazzino di pensionato: distrutte motozappa, auto e attrezzature

Si incendia un magazzino rurale, nelle campagne di Burgio, e il fuoco incenerisce vari attrezzi agricoli, una motozappa e una Peugeot 308. E’ accaduto negli scorsi giorni, ma la notizia è trapelata ieri dal fitto riserbo investigativo. Delle indagini si sta occupando l’Arma dei carabinieri. Le fiamme, decisamente violente tant’è che avrebbero danneggiato totalmente l’immobile, sono state circoscritte e spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le cause della scintilla iniziale, stando a quanto si apprende, non sono risultate essere chiare. Soccorritori e investigatori parlano, infatti, “di cause in corso d’accertamento”. Il magazzino rurale è risultato essere di proprietà di un pensionato settantunenne. Importante anche il danno provocato all’autovettura che è risultata essere intestata al figlio dell’anziano. Solo per l’incendio che ha devastato la Peugeot 308 vi sarebbe la copertura di una polizza assicurativa. L’ammontare dei danni, nel complesso, non è stato ancora quantificato. I carabinieri hanno, naturalmente, avvisato l’autorità giudiziaria.