Banda di ladri "visita" un bar: portati via soldi e stecche di sigarette

Visitato e razziato un bar di contrada Tina. E' accaduto a Burgio. Qualcuno, durante la notte, è riuscito – dopo aver forzato una saracinesca – ad intrufolarsi nell’attività commerciale che, a quell’ora, era chiusa.

Dai videogiochi i malviventi, dopo averli scassinati, sono riusciti a portare via alcune centinaia di euro. Non hanno disdegnato però tutti i pacchetti di sigarette che erano presenti, per essere naturalmente venduti, nel bar. E solo per le stecche di sigarette, il danno dovrebbe aggirarsi fra 3, forse 4, mila euro. Delle indagini, dopo aver effettuato il sopralluogo di rito, si stanno occupando i carabinieri della stazione di Burgio.