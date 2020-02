Assistente sociale aggredita e sbattuta al muro mentre effettua dei controlli

Una assistente sociale che, da anni, svolge la propria attività per conto del Comune è stata aggredita all'interno dell'abitazione di una famiglia dove stava svolgendo dei controlli dovuti e richiesti dalla magistratura. La donna è finita, dopo l'aggressione, in ospedale: al reparto di Ortopedia dove i medici le hanno diagnosticato una lesione alla spalla con una prognosi di circa 30 giorni. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia.

La professionista si era recata, assieme a dei colleghi, nell'abitazione per effettuare dei controlli di routine. Mentre fotografava e prendeva appunti sulla situazione familiare, la donna è stata aggredita dalla padrona di casa e sbattuta contro la parete. Gli altri assistenti sociali hanno subito bloccato la padrona dell'abitazione. La ferita è finita, dunque, al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. E' stata presentata una denuncia ai carabinieri per le lesioni che l'impiegata ha subito mentre svolgeva, come pubblico ufficiale, le funzioni di assistente sociale. Espressa solidarietà del Consiglio dell'ordine regionale degli assistenti sociali.