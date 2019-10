"Dammi 30 euro e ti cambio il mastello", bufala o truffa? Il Comune tiene alta l'attenzione

“Attenzione vengono in casa, chiedono i soldi per ritirare i mastelli. Quanto? Trenta euro”. E’ arrivato anche in città l’audio che semina panico tra gli agrigentini. Si, perché, la “bufala” dei mastelli in cambio di trenta euro sta coinvolgendo buona parte del territorio dell’Agrigentino. Dopo Aragona e Favara, anche l’audio Whatsapp circola dentro i telefoni degli agrigentini.

In tanti hanno chiesto spiegazioni, altri sono pronti a non cadere nel tranello dei “30 euro”. Il messaggio in pochi giorni ha raggiunto centinaia di utenti, diffondendo una bufala che potrebbe nascondere anche un tentativo di truffa, dato che, denunciano i cittadini, qualche avviso è anche apparso dentro i condomini del centro città.

A segnalarlo è stata un’agrigentina: “Nei prossimi giorni – si legge sulla locandina senza carta intestata - un incaricato dell’azienda per l’ambiante, munito di tesserino riconoscibile passerà per mostrare il nuovo sistema per lo smaltimento dei rifiuti organici”. A smentire tutto è anche e soprattutto l’assessore, Nello Hamel. “Nessuna autorizzazione o riconoscimento. Siate prudenti”. Da Palazzo dei Giganti chiedono attenzione ed estrema lucidità per una situazione che, al momento, non avrebbe avuto conseguenze.