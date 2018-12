Dissesti stradali e buche, operai "rattoppano" la via Empedocle

Operai al lavoro, ieri mattina, lungo la via Empedocle dove sono stati eseguiti una serie di ripristini stradali per evitare che buche e dissesti potessero mettere in pericolo pedoni o scooteristi. Si è trattato di “rattoppi” che, di fatto, continuano ad essere realizzati dall’amministrazione comunale e che stanno precedendo l’avvio dei cantieri che consentiranno di riaprire alla circolazione stradale se non tutte, almeno una buona parte, delle strade che sono state interdette – con tanto di ordinanza della polizia municipale – alle moto e alle bici e dove il limite massimo di velocità è stato abbassato ad appena 20 chilometri orari.

Intanto, negli ultimissimi giorni, l’aggiudicazione dei lavori per rimettere in sicurezza strade, marciapiedi e pertinenze è diventata definitiva. Il finanziamento totale è di circa 300 mila euro, ma togliendo tutte le spese si arriverà ad interventi per circa 220 mila euro. “Non sono molti soldi, ma questo ci consentirà di intervenire e risolvere le emergenze – aveva già spiegato l’assessore comunale Gabriella Battaglia - . Abbiamo stilato – ha argomentato – un elenco di priorità. E lo abbiamo fatto sulla base delle segnalazioni fatte anche dai cittadini. Interverremo laddove c’è bisogno”.