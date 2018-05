Buche e dissesti, niente soldi per le riparazioni: vie interdette alle moto e limite di velocità ridotto

Per qualche settimana si era registrata la "tregua". Adesso, il "bollettino di guerra" torna ad essere riscritto. Su un "fronte" ci sono buche e avvallamenti. Sull'altro, "l'esaurimento delle disponibilità finanziarie per i lavori di manutenzione e di pronto intervento sul patrimonio viario comunale compresi parcheggi e le pertinenze stradali". In mezzo - "vittime" della nuova ordinanza di viabilità firmata per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità - ci sono via e piazza San Basilio, viale Concordia e via Farag.

Non potendo procedere ad una immediata manutenzione straordinaria è stato deciso di "tamponare" collocando una nuova segnaletica stradale che impone il limite massimo di velocità a 20 chilometri orari. Non mancherà, naturalmente, il segnale di pericolo generico con

l'indicazione di avvallamenti, buche, strada dissestata. In via e piazza San Basilio vietato il transito a tutti i veicoli a due ruote: motocicli, ciclomotori e biciclette. E lungo tutta la via Farag, il limite massimo di velocità scende a 20 chilometri orari e dalla curva, all'altezza del civico 98, fino al primo cancello sul lato destro vi sarà il divieto di transito veicolare e pure pedonale. Percorso alternativo imposto su via Rita Gibilaro.

A richiedere l'ordinanza che impone la nuova segnaletica, divieti e limitazioni è stato il settore Infrastrutture di palazzo dei Giganti. A "causa dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie per i lavori di manutenzione e pronto intervento del patrimonio viario comunale, compresi parcheggi e le pertinenze stradali del centro città e delle frazioni, - scrivono chiaramente - non si può più garantire alcun intervento manutentivo, nemmeno in emergenza".