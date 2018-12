Buche e dissesti, gli operai continuano a "rattoppare" le strade: ecco dove

Ci siamo. I lavori antistanti alla caserma "Biagio Pistone" - sede del comando provinciale dell'Arma dei carabinieri - e dunque verso il santuario di San Calogero verranno realizzati durante le festività natalizie. Ma gli operai sono al lavoro, per fronteggiare le emergenze viabilità, già da alcuni giorni ormai.

Dopo l’intervento fatto nella centralissima via Empedocle, gli operai si sono spostati in via Malta, in via Asteroidi e in diverse zone del Quadrivio Spinasanta. Sono state ricoperte le buche e sono stati asfaltati i tratti più brutti da vedere, ma anche i più pericolosi. Lo stesso sta accadendo nelle vie Tommasi di Lampedusa, Graceffo, Petrarca, Essento, Imera, Agena, Germi, Cefalonia, in contrada Torcicuda e nelle vie Alessio Di Giovanni, De Chirico.